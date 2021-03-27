Лукашенко призвал разобраться с оппозицией, которая «берется за оружие»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с оппозицией, которая «берется за оружие», необходимо жестко разбираться. С остальными будет достаточно вести диалог, передает агентство Sputnik Беларусь.

«Следует работать жестко с теми, кто берется за оружие, кто привозит сюда взрывчатку или готовит эту взрывчатку и пытается в мусорных контейнерах или огнетушителях произвести эти взрывы. С этими мы разговаривать не будем. И считать до трех тоже не будем», - резко заявил белорусский лидер.

Он добавил, что остальные - масса людей, с которыми надо разговаривать.

«Поймут они нас или нет, услышат или нет - это их дело. Но с людьми надо разговаривать», - подчеркнул Александр Лукашенко.

На совещании по вопросу состояния общественно-политической обстановки в республике Батька отдал несколько распоряжений. Отдельное поручение получила глава Совета республики Национального собрания Наталья Кочанова, которая по совместительству является уполномоченным главы государства по Минску. Он призвал ее следить за порядком так, как это было зимой, поэтому и результат не заставил себя долго ждать.

«Люди у нас ведь не идиоты. Они же прекрасно видят, как кое-кто "бабки косит за границей". Ясно, кто сидит на этих потоках. И люди не хотят быть, как они говорят: что вы нас на вилы бросаете, а сами там эти деньги по карманам раскладываете?», - пламенно высказался Лукашенко.

Напомним, радикальные протесты в Белоруссии после того, как силовики притихли и перестали применять силу, стали степенными и более спокойными. Оппозиция сейчас периодически проводит массовые мероприятия, но в целом протесты упали практически до нуля.