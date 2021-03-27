Издание Soha: Турция решила помочь Украине в захвате ЛНР и ДНР

Турция готова вмешаться в ситуацию на Донбассе, чтобы поддержать Украину. Об этом сообщает Soha, передает Аvia.pro .

Анкара и Киев активно развивают сотрудничество в том числе в военной сфере. И хотя Турция до недавнего времени отрицала существование намерений вмешаться в ситуацию в Донбассе, судя по всему, турецкая сторона решила пересмотреть свою позицию по данному вопросу.

Как стало известно, Анкара может передать Киеву военную помощь для проведения операций против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Украина уже поблагодарила Турцию за последовательную политическую поддержку. Отметим, Анкара не признает присоединение Крыма к России. В Киеве также рассчитывают на поддержку со стороны Турции в реализации дорожной карты по присоединению Украины к НАТО.

По словам экспертов, если Турция вмешается в ситуацию на Донбассе, это может закончиться ликвидацией республик. Но не стоит упускать из виду и то, что Россия готова вмешаться в ситуацию в случае, если увидит угрозу жизни своих граждан, о чем ранее уже заявили в Кремле.