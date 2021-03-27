Политолог Ищенко обрисовал реальную картину вокруг Украины и Донбасса

Сегодня, 12:59

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Политолог Ищенко обрисовал реальную картину вокруг Украины и Донбасса
Военный обозреватель и политолог Ростислав Ищенко

Военный обозреватель и политолог Ростислав Ищенко сообщил о неизбежности военного столкновения на Донбассе. По словам эксперта, все политические возможности для урегулирования конфликтной ситуации уже были исчерпаны, и единственный способ для Украины попытаться «вернуть» Донбасс — это массированное военное наступление, передает «Украина.ру».

Эксперт Ростислав Ищенко отметил, что решение украинского кризиса в перспективе еще может иметь шансы на успех, а вот политическое решение донбасского кризиса уже недостижимо. Аналитик пояснил, что проблема заключается в принятии ответственности за 7-летний конфликт — ни одна сторона не признает себя ответственной за инициативу вооруженного столкновения на Донбассе.

«Все пытаются передать пальму первенства в данном вопросе своему оппоненту, обвиняя друг друга в провокациях и начале конфликта. В этом споре решение уже никогда не будет достигнуто, поэтому мирно разрешить противостояние не получится», - добавил политолог.

Ищенко предрек, что Украина может попытаться реализовать единственно возможный для себя сценарий — это осуществить нечто вроде блицкрига на Донбассе, чтобы таким образом полностью лишить ДНР и ЛНР возможности получить помощь добровольцев из других регионов.

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