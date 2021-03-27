FT: санкции сделали Россию сильнее

Сегодня, 12:24

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FT: санкции сделали Россию сильнее

Как отметили аналитики издания Financial Times, кризис, вызванный коронавирусной пандемией, Россия встретила, имея самый низкий государственный долг по сравнению с другими развивающимися странами. На фоне своей прошлой уязвимости перед различного рода кризисами, российская экономика сейчас показывает стабильность. Об этом сообщает издание «ИноСМИ».

В 2014 году Россия оставила десятку стран с сильнейшей экономикой и до сих у правительства нет эффективных планов ускорения развития. В то же время, по мнению Financial Times, западные санкции сделали страну сильнее, приведя консервативной стабильности. Это помогло России встретить коронавирусный кризис с низким госдолгом.

В основе такой консервативной стабильности, как уверены обозреватели, лежат принципы правительственной политики: на начало коронавирусной эпидемии в стране имелся неплохой валютный резерв - 580 млрд долларов по сравнению с 350 миллиардами в 2015 году, а также высокий профицит. Агрессивная денежно-кредитная политика, которая проводится в стране на протяжении последних 7 лет, сделала ее не такой уязвимой, какой она была в 2014 году.

«Вокруг усиления санкций против России, которую обвиняют в использовании хакеров, убийц и других провокаторов за рубежом, а также в подавлении инакомыслия внутри страны, много шума. Однако в момент гнева стоит остановиться и подумать о том, что в одном критическом аспекте санкции сделали Россию сильнее», — отмечают авторы.

Наряду с невысоким внешним долгом и приличным резервом для его покрытия, Россия уже не так привязана к мировому рынку нефти. По аналогии с Китаем, Россия поднимает собственные технологические компании «за закрытыми дверями» и при этом не допускает заграничных конкурентов.

В то же время, такая стратегия имеет и свои минусы, поскольку работает на защиту, но не на наступление и действенного плана ускорения развития страна пока не имеет.

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