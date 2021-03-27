США готовят новые санкции против РФ

Вчера, 22:49

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США готовят новые санкции против РФ

США готовят новые санкции против России.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, они намерены ужесточить санкции против России, причем, они коснутся не только россиян. Планируется затронуть санкциями Китай и проект «Северный поток-2». Об этом сообщает телеканал CNN.

«Мы находимся в процессе завершения обзора кибератак через SolarWinds, вмешательства в выборы в США. Будет цена и последствия», — заявил Блинкен. 

И добавил, что с той же целью они сейчас занимаются изучением истории с Алексеем Навальным, называя действия России в этом контексте агрессивными и враждебными.

Также в США намерены усилить ограничительные меры против компаний, участвующих в «Северном потоке-2», считая сам проект - плохой идеей. В то же время в постройке газопровода участвует Германия - «близкий партнер» США.

«США продолжают наблюдать за завершением строительства и сертификацией газопровода. Если это будет продолжаться, то мы примем решение по санкциям», - подчеркнул американский чиновник.

А в отношении Китая, по словам Блинкена, будет применяться диалог с позиции силы.

«В наших отношениях с Пекином возникает всё больше направлений для конфронтации. Но мы продолжаем сотрудничество по различным вопросам», - в то же время отметил он.

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