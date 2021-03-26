Депутат Швыткин призвал не питать иллюзий о роспуске НАТО

Сегодня, 20:59

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Депутат Швыткин призвал не питать иллюзий о роспуске НАТО

Российский депутат, зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин проанализировал возможность роспуска Североатлантического альянса из-за возрастания военного потенциала России. По словам политика, последние успехи РФ в сфере разработки вооружения сводят на нет задачи НАТО, поэтому в продолжении существования Альянса нет никакого смысла. Об этом пишет «ФАН».

Заместитель главы комитета ГД РФ по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление израильского дипломата о том, что существование НАТО становится бессмысленным в свете успехов России на поприще военных разработок. 

«Россия располагает оружием, которое позволяет наносить точечные удары не только по стратегически важным объектам США, но и по центрам управления, расположенным в странах Европы. Даже все страны НАТО не справятся с военным потенциалом России, и Североатлантический альянс никак не сможет противостоять российскому военному авторитету», - указал Юрий Швыткин. 

При этом политик отметил, что НАТО вряд ли сможет самоликвидироваться, однако свою эффективность однозначно потеряет. 

«НАТО придется относиться к России с уважением и строить с нами конструктивный диалог. Если провокационные военные учения НАТО будут и впредь продолжаться у российских границ, нам придется применить более агрессивные меры», - добавил Швыткин.

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