Кравчук: в контактной группе обсудят вопрос эскалации на Донбассе

Сегодня, 12:09

Александр Зуев

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Кравчук: в контактной группе обсудят вопрос эскалации на Донбассе
Экс-президент Украины Леонид Кравчук

Экс-президент Украины, глава киевской делегации в группе Леонид Кравчук, заявил, что режим прекращения огня на Донбассе продолжает действовать, но он нарушается. В связи с эскалацией ситуации на востоке Украины подгруппа по безопасности контактной группы по Донбассу проведет заседание 29 или 30 марта.

Кравчук также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский собирается решить проблему обострения ситуации на Донбассе путем проведения консультаций в рамках «нормандской четверки». По словам политика, украинский лидер хотел бы провести встречу с канцлером Германии, президентами Франции и России, чтобы определить дальнейшие действия.

Отметим, что накануне Киев заявил об обстреле позиций ВСУ у населенного пункта Шумы, в результате чего погибли четверо военнослужащих ВСУ. Но народная милиция ДНР опровергла эту информацию, пишет tass.ru.

В этой связи делегация Украины в контактной группе по Донбассу провела экстренное совещание и призвала ОБСЕ созвать подгруппу по безопасности.

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