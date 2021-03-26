Политолог Евстафьев предлагает «остудить» НАТО ядерными взрывами

Политолог Дмитрий Евстафьев считает, что Россия должна временно выйти из Соглашения о запрещении испытаний ядерного оружия для того, чтобы провести серию из двух десятков демонстрационных взрывов одновременно с любыми масштабными учениями НАТО. По мнению эксперта, это поможет «остудить» пыл стран североатлантического альянса и даст России шанс дождаться того времени, когда в западных странах сменятся руководители, и к власти придут адекватные политики.

Таким образом, Евстафьев прокомментировал заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что у стран-членов альянса единая позиция по строительству газопровода «СП-2».

Как отметил политолог, НАТО перестает быть военно-политическим блоком, а превращается в геоэкономическую систему, которая преследует цель по-новому разделить мир в интересах Вашингтона. Такая позиция является довольно опасной с точки зрения глобальной безопасности и стабильности, считает Евстафьев, пишет topwar.ru .

Политолог спрогнозировал «болезненный спазм» на российском рынке из-за валютного кризиса, подготовленного на Западе. Уже сейчас некоторые олигархи планируют выехать из России на постоянное место жительство в другие страны. Евстафьев также предположил, что впереди Россию ожидает вооруженное противостояние в Черном море. Также не исключено, что россияне скоро столкнутся с тяжелым экономическим кризисом, заявил эксперт.