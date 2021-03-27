Анатолий Вассерман рассказал, кому выгодна война между Украиной и Россией

Вчера, 22:59

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Анатолий Вассерман рассказал, кому выгодна война между Украиной и Россией
Журналист, политический консультант и публицист Анатолий Вассерман

Известный журналист, политический консультант и публицист, 68-летний Анатолий Вассерман объяснил, кому и зачем выгодна война между Украиной и Россией. По мнению эксперта, в ухудшении отношений между странами заинтересованы США, так как развязав войну, им удастся ухудшить контакты Евросоюза с РФ, что приведет к возможному срыву реализации строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает «Ura.ru».

Так, Вассерман считает, что в случае обострения конфликта на Донбассе Украина рискует в очень короткие сроки стать частью России. Особенно стоит учесть, что Киев находится под серьезным влиянием Вашингтона, который максимально заинтересован во втягивании Москвы в войну на Донбассе.

Если же Украине действительно удастся реализовать свои планы, то США получит новые способы давления на Евросоюз. В конечном счете Вашингтон настроен на ослабление всей Европы.

«Конечно, в Белом доме считают, что, нажав на Евросоюз им удастся сорвать вторую очередь газопровода «Северный поток – 2», но они очень ошибаются в своих намерениях», - заявил Анатолий Александрович.

Также журналист надеется на то, что Германии удастся добиться смены состава правящего аппарата ЕС, тем более, что она уже находится в меньшей зависимости от поставок ресурсов из США.

«Думаю, что американцы, как и обычно, сделали неверные расчеты. Сначала Вашингтон доведет ситуацию до абсолютного преступления, но только потом поймет, что это преступление ничем не окупается», - заключил публицист.

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