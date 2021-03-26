Эксперт Баранец посоветовал Москве более жестко реагировать на провокации США

Сегодня, 07:14

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Эксперт Баранец посоветовал Москве более жестко реагировать на провокации США

Баранец рассказал о способности России ввергнуть Байдена в панику одним перелетом.

По мнению военного обозревателя «КП» Виктора Баранца, давление США у границ России может спровоцировать последнюю на жесткий ответ американцам поблизости от их рубежей. Он призвал российское правительство активно реагировать на агрессию США, ибо Вашингтон в противном случае чувствует себя безнаказанным. Об этом сообщает «Экономика сегодня», ссылаясь на YouTube-канал «Соловьев LIVE».

«Некоторые ходы уже напрашиваются. И для этого не надо быть гениальным советским маршалом», – отметил он, приведя в пример шахматную игру, когда на атаку с одного фланга отвечают со второго.

Эксперт напомнил о полетах российской авиации в Венесуэлу, куда прибыли и военные советники из России. Хоть ничего угрожающего во всем этом не было, у американского командования и политического руководства страны возникла чуть ли не паника.

«Белый дом целый месяц паниковал: русские пришли, караул! А Венесуэла готова хлебом-солью и вишенками на торте встретить бригаду «Искандеров». Венесуэла всегда готова принять парочку наших дальних бомбардировщиков. Пусть они присядут рядом с Кубой», – предложил Баранец.

Эксперт утверждает, что в советские времена СССР на угрозу отвечала по принципу «зуб за зуб», сейчас же Москва разучилась так действовать. В то время, как антироссийское направление политики западных стран просто требует этого.

«Только не надо это афишировать. Пусть это будет суперсекретная операция, как в Крыму. Утром Байден должен проснуться, его должны разбудить, напомнить, что он президент Соединенных Штатов, и сказать, что русские уже рядом, в Венесуэле и на Кубе», – сказал Баранец.

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