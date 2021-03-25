Эксперт Храмчихин: Если захватим туннель под Ла-Маншем, Лондон возьмем, не замочив гусениц

Российский военный обозреватель Александр Храмчихин прокомментировал нарастание военного напряжения между США с НАТО и Россией. По словам эксперта, российская армия всегда готова дать достойный отпор Западу. Тем более что захватить Лондон она сможет даже «не замочив гусениц», если зайдет в Европу и захватит тоннель под Ла-Маншем. Об этом сообщает «Свободная пресса».

Так, через несколько месяцев должны начаться стратегические учения НАТО под названием Defender Europe 2021. Для этого страны Альянса уже перебрасывают в Европу всевозможную технику и живую силу. Вскоре для этого будут задействованы аэропорты государств-союзников НАТО, а также военные базы Голландии, Италии и Германии. Воинские эшелоны должны будут пройти в Эстонию, Польшу, Латвию, Литву и Румынию.

В связи с этим Россия ожидает повышенную активность в акватории Средиземного и Черного морей. Поэтому Министерство обороны страны планирует усилить оборонную деятельность на земле и позиции на море. Кроме того, Москва насторожено относится к активности войск Альянса вблизи Калининграда.

Стоит отметить, что близкое расположение к стороне противника минимизирует применение ядерного оружия. При этом США понимают, что в данной отрасли Россия обладает серьезным потенциалом. Однако все же НАТО уверены в том, что применить ядерное оружие Москва не решится ни при каких условиях.

Храмчихин при этом предупредил страны Альянса учитывать, что в критической ситуации Россия может с легкостью пройти тоннель под Ла-Маншем, чтобы выйти к Лондону «не замочив гусениц».