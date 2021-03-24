США: миром должны править шестеро, включая Россию

Новую концепцию мироустройства, в которой Россия будет включена в чрезвычайную «Шестерку», «концерт» держав, правящих миром, предложили американцы Ричард Хаас и Чарль Купчан.

Они рассказали, каким видят оптимальный вариант структуры, объединяющей ведущие мировые государства, передает РИА Новости .

По мнению западных экспертов, мир вошел в период ухода от «западного доминирования». После его завершения может быть сформирована структура, в которую войдет шесть стран, в том числе и Россия. В этой организации, отмечает Хаас, будут регулярно проводиться встречи на разных уровнях, в том числе и на высшем, если такая необходимость возникнет. В рамках таких заседаний представители «Шестерки» смогут обсудить наиболее оптимальные варианты решения возникших проблемы, избегая тем самым обострения конфликтных ситуаций.

Предложено, чтобы страны, входящее в новую структуру, не разделяли на «хорошие и плохие», поскольку у каждого будет право озвучить свое видение ситуации. Это позволит уйти от практики давления, поскольку взаимоотношения между государствами будут строится на диалоге.

Комментируя предложение Хааса, российские эксперты отмечают, что оно доказывает насколько верной была политика Кремля в последние двадцать лет. Влияние Запада в Азии, Африке и на Ближнем Востоке серьезно ослабло, поэтому ему приходится считаться с позицией России.

Формат «Группы семи», отмечает Хаас, уже утратил свою актуальность. Он не отвечает современным реалиям и не позволяет оперативно реагировать на происходящие в мире изменения.

Новая структура, по мнению эксперта, могла бы иметь постоянный офис, который бы функционировал на нейтральной территории. В него можно включить также представителей крупных международных структур.

Эксперты отмечают, что вариант мироустройства, предложенный Хаасом и Купчаном – один из наиболее оптимальных. Прийти к нему будет непросто, тем не менее, такой вариант является одним из самых эффективных.