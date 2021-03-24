Алексей Венедиктов рассказал о переговорах Лукашенко с оппозицией

Российский журналист, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов на своем Telegram-канале рассказал о ситуации с Белоруссией. По его словам, президент страны Александр Лукашенко вскоре сядет за стол переговоров с представителями оппозиции. Об этом сообщает «Русская планета».

«Переговоры между Лукашенко и оппозицией будут проводиться под руководством Швеции, а вести их будут представители ОБСЕ. В ходе беседы от президента потребуют освобождения всех политзаключенных. Европейские страны обещают оказать макроэкономическую поддержку государству в течение переходного периода. Также обещают оказать максимальную поддержку независимым СМИ, малому бизнесу и правозащитникам», - рассказывает журналист.

Также Венедиктов добавил, что 22 марта между советником Госдепартамента США Дереком Шоле и Министром иностранных дел Белоруссии состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждались условия переговоров оппозиции под руководством Светланы Тихановской. Переговоры обещают состояться не позднее 1 мая 2021 года.

Стоит отметить, что эксперты не слишком доверяют заявлениям Венедиктова, так как зачастую его инсайды не сбываются.

Напомним, что Венедиктов успел взять целых 3 интервью у белорусского президента Александра Лукашенко, последнее из которых состоялось в 2019 году.