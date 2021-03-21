Военный эксперт представил два возможных сценария начала войны в Донбассе

Военно-политический эксперт Владимир Орлов считает, что есть два гипотетических сценария, по которым могут развиваться события в Донбассе. Согласно первому сценарию, западные кураторы Киева осознают, что Россия не вмешается и не поддержит Донбасс. При таком раскладе Украина может осуществить операцию по возвращению территорий.

По второму сценарию боевые действия начнутся в том случае, если Россия вмешается в конфликт, но все должно происходить по плану Запада, отмечают эксперт. При этом Орлов добавил, что Запад работает по обоим сценариям. Если Украина пойдет в атаку и Россия окажет военную поддержку самопровозглашенным республикам Донбасса, то страны Запада могут ввести санкции и перекрыть «Северный поток-2», пишет u-f.ru . Но в таком случае Россия может захватить Украину, а Запад потеряет все вложения, сделанные им за 30 последних лет, отмечает Орлов. Если Запад будет готовить боевые действия, то это должно быть нечто более изощренное, что не позволит России продвинуться вглубь Украины, подчеркнул эксперт.

Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что впереди у Донбасса и России тяжелые времена.