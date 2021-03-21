Эксперт: Судьба Донбасса зависит от «вашингтонского обкома»

Вашингтон в ближайшее время может приказать Украине начать наступление на Донбасс. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, передает ИА Красная Весна .

Сейчас судьба самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, отмечает Леонков, зависит от того, какое решение будет принято Белым домом.

Эксперт рассказал, что Украина стянула к линии разграничения в Донбассе наступательное вооружение. Известно о том, что там уже находятся сотни украинских танков и артиллерийских установок. Также ВСУ развернули ПВО и начали применять дроны, пока только для сбора разведанных.

Будет ли Украина уже этой весной начинать наступательную операцию, решает не Киев, уверен Леонков. Даже если президент США Джо Байден лично не отдаст приказ о наступлении, сигналом могут послужить действия Запада.

Леонков напомнил, что НАТО с начала года проводит учения фактически у российских границ. Некоторые из них завершились, а некоторые состоятся позже. При этом к учениям привлекают украинских военных. Это, предполагает эксперт, является сигналом Киеву, что НАТО поддержит Украину в наступлении на Донбасс.

Анализируя ситуацию вокруг ЛДНР, Леонков вспомнил введение Петром Порошенко чрезвычайного положения на линии столкновения перед президентскими выборами. Многие тогда ожидали, что ВСУ начнут наступление. Такой шаг, по мнению эксперта, Порошенко хотел предпринять, чтобы удержаться в президентском кресле. Но Запад его не поддержал, поэтому приказ о наступлении не был отдан.

Сейчас же ситуация другая, подчеркнул Леонков. И как будут развиваться события, зависит от решений Вашингтона.