Сенченко пообещал, что россияне «покинут» Крым, назвав срок выезда.

Бывший нардеп Верховной рады, бывший врио замглавы администрации президента Украины Андрей Сенченко уверен, что Крым вновь станет частью Украины. И даже определил время, в течение которого россияне покинут полуостров. Об этом сообщает украинский OBOZREVATEL, ссылаясь на слова Сенченко.

Кроме того, украинский чиновник считает Крым колонизированным и уверен в том, что если бы Киев не устроил полуострову водную блокаду, сейчас бы его населяли не полмиллиона россиян, а раз в шесть больше.

Хоть Сенченко и не назвал конкретных сроков, однако с уверенностью пообещал, что Крым перейдет под контроль Киева и все россияне его покинут.

«Россияне, с 2014 года поселившиеся в Крыму, являются колонизаторами. В связи с нехваткой воды они будут вынуждены покинуть полуостров в течение двух недель после восстановление украинской территориальной целостности», - заявил бывший украинский чиновник.

В то же время 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, президент России Владимир Путин пообещал, что Крым больше никому не отдадут.