Андрей Сенченко пообещал, что россияне «покинут» Крым, назвав срок выезда

Сегодня, 15:39

0

Image 16+
Андрей Сенченко пообещал, что россияне «покинут» Крым, назвав срок выезда

Сенченко пообещал, что россияне «покинут» Крым, назвав срок выезда.

Бывший нардеп Верховной рады, бывший врио замглавы администрации президента Украины Андрей Сенченко уверен, что Крым вновь станет частью Украины. И даже определил время, в течение которого россияне покинут полуостров. Об этом сообщает украинский OBOZREVATEL, ссылаясь на слова Сенченко.

Кроме того, украинский чиновник считает Крым колонизированным и уверен в том, что если бы Киев не устроил полуострову водную блокаду, сейчас бы его населяли не полмиллиона россиян, а раз в шесть больше. 

Хоть Сенченко и не назвал конкретных сроков, однако с уверенностью пообещал, что Крым перейдет под контроль Киева и все россияне его покинут.

«Россияне, с 2014 года поселившиеся в Крыму, являются колонизаторами. В связи с нехваткой воды они будут вынуждены покинуть полуостров в течение двух недель после восстановление украинской территориальной целостности», - заявил бывший украинский чиновник.

В то же время 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, президент России Владимир Путин пообещал, что Крым больше никому не отдадут.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Андрей Сенченко пообещал, что россияне «покинут» Крым, назвав срок выезда

Сегодня, 15:39

Сергей Сивохо высказался против силового сценария в Донбассе

Сегодня, 13:24

Украина провоцирует конфликт в Донбассе с согласия Франции и Германии

Сегодня, 07:29

Sohu: российские «Бореи» заставят Вашингтон замолчать

Сегодня, 00:44

Украинский спецназовец обещал убить россиян, которые приедут в Донбасс

Сегодня, 00:44

Климкин: РФ может пойти на широкомасштабное наступление на Донбассе и не только на Донбассе

Вчера, 23:14

Россия развернула танки и спецназ ВДВ на границе с Украиной в Крыму и Нижегородской области

Вчера, 19:34

Дмитрий Гордон объяснил, почему Россия не будет нападать на Украину

Вчера, 16:09

В Soha рассказали, как Путин разрушил главные военные планы США и НАТО

Вчера, 11:39

Посол России в США рассказал об извинениях от «простых американцев» за слова Байдена

Вчера, 11:09

В США создан концепт истребителя на замену F-16

Вчера, 01:04

Турция превратилась в главного подстрекателя войны Украины против России

Вчера, 00:44

В Киеве спрогнозировали полномасштабную войну на Донбассе

19-03-2021, 21:44

В Киеве призвали сжигать в печах ЛГБТ-подростков

19-03-2021, 19:24

Названо место прямого военного столкновения России и НАТО

19-03-2021, 17:24

Киев проведет люстрацию на Донбассе и в Крыму

19-03-2021, 15:44

США в ОБСЕ назвали неприемлемой позицию РФ как посредника в Донбассе

19-03-2021, 15:19

Москва и Минск отработали вопросы перебазирования авиации ВКС РФ в Белоруссию

19-03-2021, 14:09

Sabah: Президент России Путин действительно убил глобальную гегемонию США

19-03-2021, 09:44

Спикер ТКГ Арестович: РФ не нападет на Украину из-за отсутствия превосходства

19-03-2021, 00:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров