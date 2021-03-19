Сергей Сивохо высказался против силового сценария в Донбассе

Украинский актер, комик, шоумен и экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо высказался категорически против реализации силового сценария в Донбассе.

По мнению телеведущего, который родился и вырос в Донецке, в случае силовой агрессии Донбасс однозначно никогда не захочет возвращаться в состав Украины, и необходимо действовать только с помощью риторики, переговоров и убеждений. Об этом пишет «Украина.ру».

Бывший политик, действующий шоумен и актер Сергей Сивохо подчеркнул, что все здравомыслящие люди понимают, что агрессия и насилие никак не способствуют урегулированию конфликта, и никогда еще давление и принуждение не давало позитивный результат.

«Если мы хотим вернуть Донбасс, нам нужно выступить против военной агрессии, против насилия, в результате которого гибнут мирные граждане и солдаты. Все вопросы должны решаться за столом переговоров, а не на фронте под свистом пуль — это варварство какое-то, тотальное средневековье. Только диванные эксперты, которые ничем не рискуют, могут подстрекать идти до конца и добить Донбасс силой. Это приведет только к массовым убийствам и еще большей ненависти — конечно мирное население не захочет вновь возвращаться в состав той страны, которая несколько лет интенсивно обстреливала их дома и убивала близких», - заявил Сивохо.

Он добавил, что разжигание ненависти в СМИ и соцсетях также не способствуют проведению переговоров и принятию компромиссных решений, поскольку «слово может ранить не хуже оружия».