Обострение на Донбассе – это очередная попытка Запада втянуть Россию в конфликт.

Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, передает ФАН .

Он заявил, что Германия и Франция пусть и негласно, но поддерживают желание Киева обострить ситуацию, поскольку, если бы они были против, то украинские власти не решились бы самостоятельно на подобные действия.

По его словам, Украина отказывается продолжать соблюдать режим прекращения огня, обсуждая дальнейшую судьбу Донбасса в рамках «нормандской четверки». И пока Украина продолжает обстреливать самопровозглашенные республики, Германия и Франция молчат, что указывает на поддержку ими Киева в желании накалить ситуацию до предела.

По словам Журавко, подобные действия вынуждают ЛДНР на ответные меры. Они уже пообещали, что начнут открывать огонь по позициям ВСУ, а именно по огневым точкам, что непременно приведет к гибели военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский, отметил Журавко, продолжает выполнять указания Запада, не понимая, что европейские «партнеры» используют армию Украины в качестве «пушечного мяса». Запад, по его мнению, продолжит использовать Украину и ее внутренние проблемы, чтобы оказывать давление на Россию, привязывая Кремль к происходящим в Украине событиям.