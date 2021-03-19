Климкин: РФ может пойти на широкомасштабное наступление на Донбассе и не только на Донбассе

Вчера, 23:14

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Климкин: РФ может пойти на широкомасштабное наступление на Донбассе и не только на Донбассе

Климкин: Россия может пойти на широкомасштабное наступление в Донбассе и не только в Донбассе.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин утверждает, что Вашингтон взялся за «переформатирование и перезагрузку режима Путина». На фоне очередного обострения отношений между США и Россией, первые используют все возможное, чтобы демократическому миру более ничто не угрожало. Об этом сообщает «Военное обозрение».

«Джо Байден знает и понимает Россию. У него на столе весь комплекс данных о России, включая данные разведки. Именно поэтому он сконцентрировал всё в одном слове», - отметил Климкин.

В этой ситуации, по мнению политика, «вопрос Киева вновь возвращается в американскую повестку» и Вашингтон готов помогать Киеву в его конфликте с Москвой. Но для этого необходима реализация важного условия: государство само должно побороться за себя. Это, как заявил Климкин, ясно дали понять в Белом доме - там идут на «полный пересмотр отношений с Россией».

«Путин занимается раскачиванием и ослаблением политических институтов. И исходя из этого, США будут ему противостоять. Но сначала они будут работать со своими партнёрами», - уверен политик. 

И добавил, что в числе партнеров он видит и Украину.

По мнению бывшего главы МИД, «в Кремле ищут возможности подремонтировать рейтинг Путина и отвлечь россиян от насущных вопросов», поэтому Россия «может пойти на широкомасштабное наступление в Донбассе и не только в Донбассе».

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