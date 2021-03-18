В Киеве спрогнозировали полномасштабную войну на Донбассе

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович предрек войну «всех против всех». По его мнению, война будет вестись в серых зонах до 2035 года. Арестович отмечает, что Украина, которая находится на переломе геополитических эпох, не останется в стороне. Россия использует против Украины военную, дипломатическую, информационную и экономическую силу, отмечает он. Арестович также отметил, что потенциальный агрессор должен понимать, что воевать с Киевом дорого и поэтому не стоит рассматривать военный сценарий как основной.

Напомним, что в 2014 году, после смены власти в Киеве части Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Украина начала военную операцию по возвращению территорий. Киев обвиняет Москву в оккупации Донбасса и поддержке сепаратистки настроенного местного населения. Россия эти обвинения отвергает, пишет lenta.ru .

За семь лет жертвами конфликта на востоке Украины стали около 13 тысяч человек. С февраля ситуация начала ухудшаться: ужесточились бои, ВСУ обстреляли из минометов Горловку. В ДНР и ЛНР утверждают, что Украина готовится к наступлению, стягивая к линии соприкосновения военную технику и вооружение.