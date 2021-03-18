В Киеве спрогнозировали полномасштабную войну на Донбассе

Вчера, 21:44

Александр Зуев

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В Киеве спрогнозировали полномасштабную войну на Донбассе

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе  по Донбассу Алексей  Арестович  предрек  войну «всех против всех». По его мнению,  война будет  вестись в серых зонах до 2035 года. Арестович  отмечает, что Украина, которая находится на переломе геополитических эпох, не останется в стороне. Россия использует против Украины военную, дипломатическую, информационную и экономическую силу, отмечает он. Арестович также отметил, что потенциальный агрессор должен понимать, что воевать с Киевом дорого  и поэтому не  стоит рассматривать военный сценарий как основной.

Напомним, что в  2014 году,  после смены власти в Киеве части Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Украина начала военную операцию  по возвращению территорий. Киев обвиняет Москву в оккупации Донбасса и поддержке сепаратистки  настроенного местного населения.  Россия эти обвинения отвергает, пишет lenta.ru.

За семь лет жертвами конфликта на востоке Украины стали около 13 тысяч человек. С февраля ситуация начала ухудшаться: ужесточились бои, ВСУ обстреляли из минометов Горловку. В  ДНР и ЛНР  утверждают, что Украина готовится к наступлению, стягивая к линии соприкосновения военную технику и вооружение.

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