В Киеве призвали сжигать в печах ЛГБТ-подростков

Сегодня, 19:24

Александр Зуев

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В Киеве призвали сжигать в печах ЛГБТ-подростков

В Киеве предлагают сжигать ЛГБТ-подростков в печи.  В частности, к этому призвал бывший депутат Киевсовета, руководитель управления молодежной политики партии «Свобода» Руслан Андрийко. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. 

В частности, комментируя пост о том, что в школах Украины ЛГБТ-подростки подвержены насилию и травле, Андрийко написал: «В печь их!».

Как свидетельствуют результаты Национального исследования школьной среды в Украине, 80% ЛГБТ-подростков не чувствуют себя в безопасности в школе.

В январе украинские геи написали  жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на запрет однополых браков в их стране. Истцам и Министерству юстиции Украины пришли соответствующие письма из ЕСПЧ.

В июле 2019 года ЛГБТ-сообщество Украины обвинило  Владимира Зеленского, который отказался  посетить Марш равенства в Киеве, в неуважении к европейским ценностям.

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