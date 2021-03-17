В Киеве призвали сжигать в печах ЛГБТ-подростков

В Киеве предлагают сжигать ЛГБТ-подростков в печи. В частности, к этому призвал бывший депутат Киевсовета, руководитель управления молодежной политики партии «Свобода» Руслан Андрийко. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

В частности, комментируя пост о том, что в школах Украины ЛГБТ-подростки подвержены насилию и травле, Андрийко написал: «В печь их!».

Как свидетельствуют результаты Национального исследования школьной среды в Украине, 80% ЛГБТ-подростков не чувствуют себя в безопасности в школе.

В январе украинские геи написали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на запрет однополых браков в их стране. Истцам и Министерству юстиции Украины пришли соответствующие письма из ЕСПЧ.

В июле 2019 года ЛГБТ-сообщество Украины обвинило Владимира Зеленского, который отказался посетить Марш равенства в Киеве, в неуважении к европейским ценностям.