Названо место прямого военного столкновения России и НАТО

Сегодня, 17:24

Ольга Громова

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Названо место прямого военного столкновения России и НАТО

Местом реального прямого столкновения России и НАТО может стать Украина. Такого мнения придерживается глава Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Своим прогнозом он поделился в интервью с «Лентой.ру».

Лозанский уверен, что рассчитывать на улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой при президенте Джо Байдене не стоит.

«Более того, нарастание напряженности на украинском направлении может привести к тому, чего все мы так опасаемся — прямому военному столкновению России, США и НАТО с непредсказуемыми последствиями», — предупредил эксперт.

Лозанский пояснил, что местом, где может зародиться глобальная война, станет Украина по причине интересов самого Байдена в этой стране.

В этом контексте он напомнил о том, что существует большое досье компромата о связях нынешнего главы Белого дома и бывшего хозяина в Киеве Петра Порошенко. Кроме того, еще не прекращено расследование по делу работавшей в Украине нефтегазовой компании Burisma, где сын Байдена Хантер занимал пост члена совета директоров.

Напомним: новый кризис наступил в отношениях Москвы и Вашингтона после того, как президент США позволил себе назвать своего российского коллегу «убийцей» во время интервью телеканалу ABC News, а также заверил, что Россия ответит за предполагаемое вмешательство в американские выборы.

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