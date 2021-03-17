США в ОБСЕ назвали неприемлемой позицию РФ как посредника в Донбассе

В США раскритиковали позицию России по Донбассу.

Так, в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ временный поверенный в делах США при этой организации Кортни Остриен отметила, что Россия пытается дистанцироваться от ситуации, сложившейся в Донбассе, «выставляя себя посредником». По ее словам, Вашингтон иначе оценивает роль России в происходящем, передает ИА Красная Весна .

«Мы не будем воспринимать и не будем игнорировать постоянные попытки России дистанцироваться от конфликта, за который она несет исключительную ответственность. И для нас неприемлемы усилия Кремля выставить Россию как беспристрастного посредника», — сказала Остриен.

Она также обвинила Россию в том, что Москва препятствует мирному решению конфликта, который, по ее словам, Россия сама и развязала.

Остриен утверждает, что за последнее время в СМИ увеличилось количество сообщений об обострении ситуации и обстрелах со стороны ВСУ, а также о переброске украинскими военными тяжелой техники в зону конфликта. Это, по ее словам, очередная попытка РФ добиться эскалации конфликта и обвинить в происходящем Киев.