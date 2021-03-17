Киев проведет люстрацию на Донбассе и в Крыму

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о переходном периоде на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму. В документе упоминаются категории граждан, которые должны понести ответственность за работу во властных структурах самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Один из авторов законопроекта, министр по вопросам реинтеграции Украины Богдан Чумак заявил, что процесс люстрации начнется сразу после реинтеграции территорий в состав страны. Он заявил, что идея люстрации заключается в том, чтобы ограничить виновников в доступе к должностям. Чиновник также заявил, что люстрация не коснется спасателей и врачей, но участникам «незаконных вооруженных формирований» закроют доступ к органам власти.

Чумак также подчеркнул, что уголовную ответственность понесут ополченцы. Согласно международному праву, ответственность за военные преступления, тяжкие и особо тяжкие преступления с них не снимут и амнистировать их не будут, заметил автор законопроекта.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что в законе появятся положения о модели правосудия для неподконтрольных Киеву отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые будут применяться после возвращения территорий в состав страны, пишет lenta.ru . Как отметил Резников, переходное правосудие позволит восстановить справедливость и привлечь к ответственности преступников.