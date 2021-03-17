Москва и Минск отработали вопросы перебазирования авиации ВКС РФ в Белоруссию

Россия и Белоруссия провели совместную штабную тренировку, в рамках которой отрабатывались вопросы по переброске ВКС РФ на белорусские аэродромы, передает ФАН .

Информацию о штабной тренировке сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии. Военные также отработали применение ВВС и войск ПВО в обороне.

Проходила тренировка военных РФ и Белоруссии в период с 16 по 18 марта на белорусской территории.

Отмечается, что при планировании действий учитывался также опыт, который был получен в ходе военных действий в Сирии, а также то, как проходили военные действий в Нагорном Карабахе.

Начальник главного штаба, первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Гурцевич подчеркнул, что совместная штабная тренировка позволила повысить уровень подготовки руководящего состава белорусских ВВС и Воздушно-космических сил России.

Россия и Белоруссия запланировали на 2021 год несколько совместных военных учений. На полигоне Поливно в Ульяновской области 20 марта завершатся первые совместные российско-белорусские тактические учения по отработке задач, которые выполняют миротворческие миссии.