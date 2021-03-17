Sabah: Президент России Путин действительно убил глобальную гегемонию США

Сегодня, 09:44

Анна Лисова

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Sabah: Президент России Путин действительно убил глобальную гегемонию США

Аналитик турецкого издания Sabah рассказал, что президент РФ Владимир Путин убил глобальную гегемонию США, передает ИноСМИ

Так он прокомментировал слова главы Белого Дома Джо Байдена в адрес Путина. Американский лидер, как известно, в одном из недавних интервью назвал его «убийцей», нарушив все существующие дипломатические нормы. 

Резкие высказывания Байдена в адрес Путина, пишет обозреватель Sabah, показали насколько серьезно повлияли на США решения, которые были приняты Россией в последние годы. 

Байден, отмечает турецкий эксперт, обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента США. Но при этом он никаких доказательств того, что российские власти влияли на ход избирательного процесса не привел. 

«Настоящая причина состоит в том, что российский лидер положил конец гегемонии США как единственной сверхдержавы. Ведь именно этот человек убил глобальную гегемонию, установленную США после холодной войны», – пишет издание Sabah. 

Учитывая то, в какой ситуации сейчас находится Вашингтон, отмечает обозреватель, Байдену остается только бросаться безосновательными заявления. По сути, его слова – это признание геополитического поражения США. И никаких мер, которые бы могли это исправить, Белый дом сейчас предпринять не может. 

Путин же, пишет Sabah, отомстил США за распад СССР. Он также сумел доказать Белому дому, что одна страна не может править все миром. По мнению турецкого обозревателя, российский лидер показал это США в 2008-м году в Грузии, о чем сказал в 2007 году на конференции в Мюнхене. Потом, то же самое подтвердил в 2014 году на Украине и в 2016-м в Сирии. 

Россия создала «азиатскую НАТО» в Тихоокеанском регионе и продолжает развивать сотрудничество с Китаем и Турцией, способствуя развитию многополярного мира. 

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