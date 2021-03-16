Украина и НАТО планируют восемь масштабных учений вблизи Крыма в 2021 году

Сегодня, 15:59

Александр Зуев

0

Image 16+
Украина и НАТО планируют восемь масштабных учений вблизи Крыма в 2021 году

Украина и  военный контингент стран НАТО планируют в этом году провести у Крыма восемь военных учений, сообщил замглавы Минобороны России Андрей Картаполов во время «круглого стола» в Совете Федерации. Он также заявил, что запланированные маневры альянса пройдут с участием 11 тыс. иностранных военных - американцев, поляков, румын и англичан. Наряду с этим Картаполов сообщил, что военное присутствие НАТО в Черном море возросло после того, как полуостров Крым вошел в состав России. 

По его словам, самолеты-разведчики НАТО стали на 60% чаще летать у полуострова после провокации в Керченском проливе в 2018 году.

Напомним: 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года в рамках обмена задержанных моряки были переданы Украине.

Как подчеркнул Картаполов, сейчас принимаются все необходимые меры для  пресечения угроз России на южном направлении.

В частности, значительно усилена группировка в Крыму, в том числе, за счет систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400, пишет tvc.ru.

Оборону Крыма также обеспечивают корабли Черноморского флота, морская авиация и авиация ПВО. Также на полуострове создан армейский корпус, в состав которого входят соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО. В Крыму развернуты противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Главы МИД стран G7 заявили, что не признают Крым частью РФ

Сегодня, 17:09

Украина и НАТО планируют восемь масштабных учений вблизи Крыма в 2021 году

Сегодня, 15:59

Экс-глава Генштаба назвал Крым «непотопляемым авианосцем РФ на Черном море»

Сегодня, 13:14

Sina: попытка США зажать РФ в тиски обернулась провалом

Сегодня, 12:34

Политолог Кочетков рассказал, как Украина заставит российскую армию «захлебнуться»

Сегодня, 10:54

Washington Post: Белый дом поставил ультиматум Владимиру Зеленскому

Сегодня, 07:34

В НАТО проигнорировали предложения России

Вчера, 23:14

Армения примет участие в антироссийских военных учениях НАТО в 2021 году

Вчера, 17:59

Самонкин рассказал, как Лукашенко отреагирует на наступление ВСУ на Донбасс

16-03-2021, 12:24

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации пунктов пропуска

15-03-2021, 20:14

Телеведущий Шейнин показал «реальные» российские войска на границе с Украиной

15-03-2021, 17:24

Ярош заявил, что Россия готовит ракетные удары по городам Украины

15-03-2021, 12:44

Политолог Соловей: Путин получил очень жесткое предупреждение по Донбассу

15-03-2021, 12:04

Политолог Третьяков считает, что Москва до сих пор считает ДНР и ЛНР частью Украины

15-03-2021, 08:44

Эксперт Ремчуков рассказал об изменении политики США по отношению к России

15-03-2021, 00:04

В ЛНР призвали военных ВСУ не выполнять преступные приказы командиров

14-03-2021, 20:34

Замминистра ДНР Бессонов назвал слабое место ополчения Донбасса

14-03-2021, 11:39

Украинские «эксперты» обнаружили 8 субмарин ВМФ РФ в Азовском море

14-03-2021, 07:44

НАТО использует Молдову в противостоянии России

14-03-2021, 00:24

Журнал Forbes назвал оружие, без которого США потерпят поражение от России

13-03-2021, 19:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров