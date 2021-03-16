Украина и НАТО планируют восемь масштабных учений вблизи Крыма в 2021 году

Украина и военный контингент стран НАТО планируют в этом году провести у Крыма восемь военных учений, сообщил замглавы Минобороны России Андрей Картаполов во время «круглого стола» в Совете Федерации. Он также заявил, что запланированные маневры альянса пройдут с участием 11 тыс. иностранных военных - американцев, поляков, румын и англичан. Наряду с этим Картаполов сообщил, что военное присутствие НАТО в Черном море возросло после того, как полуостров Крым вошел в состав России.

По его словам, самолеты-разведчики НАТО стали на 60% чаще летать у полуострова после провокации в Керченском проливе в 2018 году.

Напомним: 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России и были задержаны. 7 сентября 2019 года в рамках обмена задержанных моряки были переданы Украине.

Как подчеркнул Картаполов, сейчас принимаются все необходимые меры для пресечения угроз России на южном направлении.

В частности, значительно усилена группировка в Крыму, в том числе, за счет систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400, пишет tvc.ru .

Оборону Крыма также обеспечивают корабли Черноморского флота, морская авиация и авиация ПВО. Также на полуострове создан армейский корпус, в состав которого входят соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО. В Крыму развернуты противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».