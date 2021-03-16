Главы МИД стран G7 заявили, что не признают Крым частью РФ

Главы МИД стран G7 заявили, что не признают Крым частью России.

Главы МИД «Большой семерки» подготовили совместное заявление, приуроченное к семилетию присоединения Крыма к России. В документе речь идет об их общем осуждении действий России и намерении и дальше вводить антироссийские санкции. Также в G7 заявили, что продолжат поддерживать территориальную целостность Украины. Текст соответствующего документа был опубликован на сайте МИД Великобритании.

«G7 сохраняет приверженность курсу на введение санкций и продолжит поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах», — отмечено на сайте.

Главы ведомств G7 осудили «продолжающуюся дестабилизацию Украины», отметив манипуляции России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также обвинив Москву в игнорировании минских соглашений. Также страны «Большой семерки» - Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Соединенное Королевство и США - раскритиковали присутствующие на полуострове нарушения прав человека, в частности, крымских татар.

В заключении официальные лица семи государств обратились к России с призывом соблюдать взятые на себя международные обязательства, освободить «всех несправедливо задержанных» и не чинить препятствий международным наблюдателям.