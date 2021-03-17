Спикер ТКГ Арестович: РФ не нападет на Украину из-за отсутствия превосходства

Спикер ТКГ Арестович: Россия не нападет на Украину из-за отсутствия превосходства.

По словам известного украинского политического аналитика, представителя киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича, Россия не решится на военные действия с Украиной на Донбассе в связи со своим крайне малым военным превосходством. В то же время, перед ВСУ сейчас стоит задача максимально увеличить свой боевой потенциал, «чтобы для Москвы было слишком дорого воевать с нами». Об этом аналитик заявил в эфире украинского телеканала.

«Россия не обладает решительным превосходством над ВСУ. В связи с этим Москва не сможет достичь своих целей без «кровавой бойни» и получить значительные политические преимущества. На фронте захватить какой-нибудь перекресток, положив бойцов, как это было под Дебальцево – тоже очень сомнительная вещь. То есть рациональных причин у России – нет, я их не вижу», - высказал эксперт свое мнение.

Вместе с тем Арестович предсказал продолжение провокаций со стороны России, цель которых - постоянно расшатывать обстановку в регионе.

«Русские смогут действовать против нас лишь в рамках информационного поля. Также у них остаются экономические и дипломатические рычаги. Хоть это и опасно, это все же не война», - подчеркнул он.