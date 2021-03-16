Политолог Кочетков рассказал, как Украина заставит российскую армию «захлебнуться»

О том, чем может вылиться для России сотрудничество Украины и Великобритании в военной сфере рассказал украинский политолог Александр Кочетков.

На сайте «Главред» он прокомментировал документ под названием «Глобальная Британия в конкурентную эпоху», пишет МК . Главный акцент в своей публикации Кочетков сделал на стратегию Британии по сдерживанию России.

Он отметил, что Британия, отказавшись от членства ЕС, проводит самостоятельную политику. Сейчас для Лондона одной из целью является добиться наказания для России за «преступления» на территории Великобритании. И тут речь в том числе об отравлении Скрипалей. При этом стоит учитывать, что Лондон все еще под влиянием США, и, по сути, представляет интересы Вашингтона в Европе.

В Британии, отмечает Кочетков, Украину расценивают как форпост сдерживания России.

«Новая Российская империя просто не может состояться без Украины – это понимают и в Москве, и в других столицах мира. Вот и Британия осознает необходимость поддерживать Украину, чтобы этот форпост был как можно крепче», - подчеркнул Кочетков.

Он уверен, что Украина будет получать от Британии широкую поддержку. В рамках этой помощи Украине помогут начать производство нового современного вооружения и военной техники. К примеру, в Николаеве начнут собирать британские военные катера.

Кочетков пишет о том, что Вашингтон и Лондон будут укреплять военный потенциал Украины, чтобы в случае военного конфликта она смогла как можно дольше выстоять против России и нанести ей максимальный ущерб.

«Если Украина с помощью США и Британии наконец построит современную армию, она продержится против РФ не две недели или два дня, а ровно столько, сколько нужно, чтобы Россия захлебнулась», - сказал Кочетков.