Телеведущий Шейнин показал «реальные» российские войска на границе с Украиной

Сегодня, 17:24

Анна Лисова

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Телеведущий Шейнин показал «реальные» российские войска на границе с Украиной

Вопрос о размещении российских войск на границе с Украиной подняли в программе «Время покажет». 

Телеведущий Артем Шейнин показал инфографику, которая отражает информацию о численности сил РФ у границ Украины по версии издания «Обозреватель». Он попросил украинского эксперта Сергея Запорожского прокомментировать эти сведения. 

Запорожский, к слову, исходил из данных «Обозревателя» об увеличении Россией вооружения на границе с Украиной. Это, по его словам, является яркой демонстрацией «агрессии» Москвы в отношении Украины. 

Шейнин отметил, что украинские СМИ заявили о том, что в Азовском море находится 8 подводных лодок. И это при том, что его глубина максимум лишь 13,5 метров.

«Понятно, что люди, которые в 2018 году могли увидеть восемь российских подлодок в Азовском море, в вопросах войны разбираются не очень», - сказал Шейнин.

Запорожский возразил, отметив, что субмарины ВМФ РФ могут размещаться в Черном море. Шейнин же парировал, что, похоже, он не разбирается в географии водоемов. 

После этого телеведущий решил пошутить и показал картинку с инфографикой, на которой реальные виды войск были заменены техникой из «Звездных войн». 

«Сереж, тут новые данные пришли. Тебе тяжело разглядеть – я расскажу, сколько мы там сосредоточили. Значит, 35 миллионов 717 тысяч штурмовиков, пять галактических баз «Звезда Смерти», 145 крейсеров. Но это не мы – это, так сказать, источник. Правда, Дарт Вейдер как был один в ваших мечтах, так и остался. Конечно, это все шуточки. Но мы начали с того, что это не шуточки – там реальные люди живут», - сказал Шейнин.

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