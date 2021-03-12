Украинские «эксперты» обнаружили 8 субмарин ВМФ РФ в Азовском море

В акватории Азовского моря может находится 8 российских подводных лодок.

Об этом заявил в Facebook замглавы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

В публикации, которую Клименко разместил в соцсети, он пишет о том, что пребывание российских субмарин в Азовском море связано с подготовкой России нападения на Украину.

И несмотря на то, что глубина Азовского моря не превышает 13,5 метров, он утверждает, что там уже пребывают восемь российских подводных лодок.

Украинские военные «эксперты» утверждают, что на границу с Украиной Россия стянула до 80 тыс. военнослужащих, а также перебросила 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 500 самолетов, 300 вертолетов.

Отношения Москвы и Киева ухудшаются с 2014 года после событий на юго-востоке Украины. Тогда, после смены власти в Киеве, Крым был присоединен к России, а Луганская и Донецкая народные республики заявили о своей независимости.

Киев не признал результатов референдума в Крыму и до сих пор называет полуостров «временно оккупированной территорией. Что же касается ситуации на Донбассе, то в последние недели все чаще звучат сообщения о подготовке Украиной масштабного наступления на самопровозглашенных республики, чтобы вернуть их под контроль Киева.