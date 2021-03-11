Экс-посол Украины в США заявил об истощении санкций против РФ

Санкции США в отношении России истощились и не дают результата, на который рассчитывали в Киеве. Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала «Апостроф», передает РИА Новости .

Он отметил, что санкционная политика Запада и Украины касательно России не стала стимулом для Москвы изменить свою позицию касательно Крыма и Донбасса. В дальнейшем, по его мнению, результат не изменится, поскольку эффективных ограничительных мер, которые бы позволили «принудить Россию к миру», нет.

«Возможности санкционной политики и возможности давления со стороны Запада и Украины на Россию уже дошли до своего истощения. То есть в дальнейшем вряд ли мы сможем – и Западный мир, и Украина – найти какие-то инструменты, которые смогут только за счет давления, за счет силы принудить Россию к миру», – сказал Чалый.

По мнению дипломата, ситуация касательно Донбасса может измениться только в случае, если Украина сможет разработать «новый концептуальный подход», который станет гарантией безопасности в ЕС и Украине. И лишь после этого, добавил он, Киев сможет «адаптировать Минские соглашения к нуждам Украины».