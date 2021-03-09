Эксперт рассказал, почему снайперы не решат исхода войны в Донбассе

Сегодня, 21:44

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Эксперт рассказал, почему снайперы не решат исхода войны в Донбассе
Эксперт и публицист Максим Попенкер

Автор сайта «Современное стрелковое оружие», эксперт и публицист Максим Попенкер разоблачил важность снайперов в донбасском противостоянии. По словам аналитики, во время активной фазы войны боевое оружие занимает второстепенную роль — главным все же остается тактика, организация и обучение бойцов, передает «ФАН».

Историк оружия Максим Попенкер сообщил, что даже самые профессиональные снайперы не решают исход войны, поскольку ситуацию на Донбассе принципиально изменить может только совокупность факторов.

«Во время боевых действий оружие по важности всегда стоит на втором или даже третьем месте. Главными являются тактика, организация и обучение людей. Если ваши люди недостаточно хорошо обучены, результаты будут самыми плачевными. Американское стрелковое оружие в Донбассе ситуацию принципиально не изменит, разве что на каком-то индивидуальном частном уровне», - сообщил оружейный эксперт.

Попенкер также отметил, что российское стрелковое оружие продолжает себя демонстрировать на самом высоком уровне, вследствие чего остается востребованным и конкурентоспособным на мировом оружейном рынке.

«В Европе продолжают активно покупать автомат Калашникова, гладкоствольные карабины Сайга, нарезные карабины Вепрь и другие образцы российского оружия. Конкуренцию в ценовом сегменте могут составить разве что турецкие гладкоствольные ружья, но по качеству, прочности и характеристикам они явно уступают российским», - резюмировал Максим Попенкер.

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