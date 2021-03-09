Эксперт Леонков предупредил, что РФ проведет операцию по принуждению Украины к миру

Сегодня, 20:19

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Эксперт Леонков предупредил, что РФ проведет операцию по принуждению Украины к миру
Военный эксперт Алексей Леонков

Леонков предупредил, что Россия проведёт операцию по принуждению Украины к миру.

Эскалация обстановки на Донбассе вынудит Россию начать операцию по принуждению Украины к миру. Такую точку зрения высказал военный эксперт Алексей Леонков.

Судя по последним новостям, в донбасском регионе активируются бои, окрестности Донецка обстреливаются. ВСУ даже стали применять гранатометы. Ополченцы, в свою очередь, исполняют отданный на днях приказ об ответном огне по боевым позициям врага.

Леонков, как и ряд других военных специалистов, уверен: еще немного накала и без того горячей ситуации, и полномасштабного военного конфликта не избежать. Причем, чье-либо желание здесь уже не будет играть никакой роли. 

Эксперт отметил, о режиме прекращения огня, который подписали летом 2020 года, практически забыли все заинтересованные стороны. Украиной к линии соприкосновения стянуто множество готовой к бою военной техники.

«Киев готов решить проблему Донбасса кардинально. Никаких локальных боёв уже не будет. Будет полномасштабная война», - высказал уверенность Леонков.

И добавил, что Россия сразу же вмешается в гражданский конфликт, принуждая Украину к миру. Аргументировать свое вмешательство Москва будет тем, что на территориях ЛДНР теперь проживает более 250 тысяч граждан России.

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