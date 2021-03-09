Американские санкции обернулись рекордным положительным эффектом для России

Сегодня, 15:04

Ольга Громова

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Американские санкции обернулись рекордным положительным эффектом для России

Американские санкции обернулись рекордным положительным эффектом для России, заявляет эксперт ГК «Финам» Алексей Коренев. 

Вашингтон регулярными ограничениями в отношении Москвы добился обратного эффекта. Санкции обернулись рекордными показателями сельскохозяйственного экспорта, а также продуктов питания за границу.

По словам Коренева, ограничения стали мощным толчком для развития импортозамещения в стране. Торговая война между Штатами и Китаем российским производителям также пошла на пользу. В частности, компании из КНР, ставшие заложниками противостояния, были вынуждены заняться поисками новых партнеров. Выбор был остановлен на РФ. Как результат - Пекин открыл свои границы для отечественных производителей мяса - вначале птицы, а затем и свинины.

На фоне американских санкций и торговой войны между КНР и США производители совершили огромный прорыв в экспорте свой продукции и еще более наращивают свой экспортный потенциал. А это положительно сказывается на экономике всей России, передает Южный Федеральный.

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