Коротченко предрек атаку турецких беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе

Военный эксперт и политолог Игорь Коротченко предсказал атаку турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Донбассе. По мнению эксперта, Киев может применить «карабахский сценарий» при возобновлении противостояния на Донбассе, для чего будет применена турецкая техника, передает «Московский Комсомолец».

Военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что на протяжении всего противостояния в Нагорном Карабахе украинские военные внимательно следили за боевым противостоянием Армении и Азербайджана, и «выбирали наилучший сценарий для эскалации конфликта на Востоке Украины».

«В последние месяцы наблюдается активизация украинских военных усилий, поскольку военнослужащие вдохновились опытом Азербайджана. Украинский Генеральный штаб особенно интересует опыт успешного применения ударных беспилотников, который по мнению Киева и привел к победе Азербайджана в ходе карабахского конфликта», - отметил Коротченко.

Эксперт также указал и на активизацию турецко-украинских военных отношений, что уже вылилось в приобретении Киевом турецких беспилотников у Анкары.

«В случае эскалации конфликта на Донбассе, ВСУ определенно захотят применить турецкие дроны, которые, как они убеждены, помогут им одержать победу над ополченцами», - добавил Игорь Коротченко.