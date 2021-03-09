Военкор Юрий Котенок предупредил о большой войне между Украиной и Донбассом

Военкор Юрий Котенок предсказал большую войну между Украиной и Донбассом.

Известный военкор Юрий Котенок у себя в Telegram-канале рассекретил интригу, запущенную украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Аргументируя свои выводы, военкор предсказал крупную и кровопролитную войну Украины и Донбасса.

Ранее Гордон, загадочно упомянув 15 марта, сделал громкое заявление, пообещав для украинцев некую важную информацию.

«Нас впереди ждут нелегкие испытания. Я думаю, что 15 марта, понедельник, станет тяжелым днем для украинского общества, потому что, я думаю, информация, которая будет озвучена 15 марта, станет исторической для Украины», — заинтриговал Гордон в эфире украинского телеканала.

После этого только ленивый не высказал своих предположений. Большинство комментаторов полагают, что речь у Гордона идет о начале вооруженного конфликта между Украиной и ЛДНР.

Котенок же заявил: «Укропианцы назначили войну на 15 марта. Хозяин приказал». И добавил, что о грядущей большой войне говорят два «звоночка». Первый касается Авдеевки, в которой «развернуты дополнительные медпункты, увеличено число койко-мест». А второй - Горловки, в которой «в частях и подразделениях НМ объявлен режим повышенной готовности».

По мнению военкора, ВСУ пришел приказ сверху, от «заокеанского хозяина» о развязке активных боевых действий 15 марта.