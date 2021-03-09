Игорь Стрелков рассказал, кто «спонсирует» ополченцев в Донбассе

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин, более известный как Игорь Стрелков, рассказал о том, кто снабжает Донбасс людьми и военной техникой для борьбы с Украиной. Об этом сообщает «Росбалт».

«Спонсором ополченцев Донбасса является Россия, которая поставляет в регион людей и оружие», - заявил Стрелков.

При этом эксперт выразил сомнения по поводу того, что ДНР и ЛНР смогут дать полноценный ответ на атаки украинских военных. Оказывается, что у ополченцев наблюдается серьезная проблема с человеческими ресурсами и вооружением, так как большая часть техники находится в неисправном состоянии.

«За состояние корпусов народной милиции непосредственную ответственность несет Москва, а конкретнее – Министерство обороны РФ», - заявил экс-министр обороны ДНР.

Стрелков добавил, что недавние заявления республики о том, что она полностью готова отразить любую атаку и вступить в бой, не имеют никаких оснований.

«Отразить удар Украины самостоятельно они не смогут», - заключил специалист.

Напомним, ранее Стрелков предложил объявить в международный розыск «вип-уродов», которые находятся в окружении президента России Владимира Путина.