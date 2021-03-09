Безсонов: ВСУ готовится к будущей войне в полную силу

Киев готовится воевать за Донбасс, причем его намерения проявляются не только стягиванием техники и военнослужащих у линии соприкосновения, но и в информационных технологиях. В последних украинские политики оправдывают свою агрессию в отношении России, обвиняя ее чуть ли не во всех смертных грехах. А также подготавливают общественность к будущему развитию событий.

Такое мнение по поводу ситуации вокруг Украины и Донбасса в своем Telegram-канале «Неофициальный Безсонов» высказал первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов (позывной Гудвин).

Безсонов отметил, что об эскалации конфликта говорят и на Донбассе, в то время как украинская армия проводит провокации идеологические и военные. Замминистра высказал уверенность в том, что ВСУ готовится к будущей войне в полную силу. Например, распространяя фейки.

«Уже несколько дней на всех подконтрольных украинских информационных ресурсах разгоняется фейк о том, что Россия готовит на Донбассе провокацию с целью ввести миротворцев», - утверждает Безсонов.

По его мнению, это делается с той целью, чтобы привлечь международное сообщество и, в конце концов, оправдать готовящееся наступление.

«...Готовят почву для оправдания своей агрессии. Другими словами, укры как бы пытаются действовать на опережение, чем лишний раз подтверждают свои намерения к эскалации конфликта. Только украинская сторона не понимает, что Россия в любом случае придёт на помощь, другой альтернативы у неё нет по ряду причин», — убежден военный.