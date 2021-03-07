Леонков: Украина не даст Донбассу тех 44 дней, которые были у Нагорного Карабаха

Сегодня, 13:44

Анна Лисова

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Леонков: Украина не даст Донбассу тех 44 дней, которые были у Нагорного Карабаха
Военный эксперт Алексей Леонков

Украина не даст Донбассу тех 44 дней, которые были у Нагорного Карабаха в противостоянии с Азербайджаном. 

Военный эксперт Алексей Леонков уверен, что ударный потенциал ВСУ существенно вырос за последние годы и вряд ли Донбасс продержится против ВСУ дольше, чем выстоял Карабах. 

Леонков напомнил, что подготовкой украинских военных занимались инструктора США и НАТО. Только на обучение четырех бригад украинской армии Вашингтон израсходовал около 250 тыс. долларов. 

К тому же ВСУ получили от Запада современное вооружение, в том числе беспилотники. О его эффективности свидетельствуют недавние обстрелы с применением дронов. К тому же, теперь украинские военные могут получать целеуказания от авиации НАТО, поскольку Киев открыл небо над Украиной для военных самолетов альянса. 

Ссылаясь на данные, которые получили ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Леонков говорит о том, что Украина уже перебросила к линии соприкосновения 48-64 тыс. человек. На Донбассе были замечены украинские танки, артиллерия, минометные установки и системы реактивного залпового огня. 

Учитывая произошедшие изменения, ЛДНР без серьезной поддержки противостоять ВСУ, получающим помощь от Запада, долго не смогут, уверен Леонков. 

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