Эксперт Баранец рассказал о военном маневре РФ в случае нападения на Крым

Сегодня, 08:04

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Эксперт Баранец рассказал о военном маневре РФ в случае нападения на Крым

Российский военный эксперт Виктор Баранец рассказал о том, какие эффективные боевые меры предпримет Россия в случае нападения на Крым НАТО со стороны Румынии. В первую очередь российские военнослужащие уничтожат все огневые точки и штабы оперативного управления. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Так, недавно стало известно о том, что Пентагон разместил на территории Румынии 54 ракетных комплекса M142 HIMARS, которые расположены довольно близко к Крыму, потому смогут нанести по нему удар.

Российский обозреватель прокомментировал данную информацию, отметив, что Минобороны США действительно стали активно наращивать свое военное присутствие в Румынии. Однако Баранец убежден в том, что любая военная агрессия против РФ закончится для страны-участницы НАТО полным разгромом.

Эксперт уточнил, что в случае агрессии в сторону России, страна без промедлений начнет воевать и бомбить противника. И никто не должен сомневаться в том, что Москва не способна будет дать ответ, во много раз превосходящий силу противника. Крымский полуостров в особенном порядке оснащен высочайшим уровнем обороны.

Баранец напомнил, что ни в одном документе для России нет запрета использования других видов оружия. Речь идет о применении тактического ядерного оружия. Понимание этого должно «остудить головы генералов Альянса».

В заключении обозреватель предупредил, что в штабе Министерства обороны России Румыния уже была «обведена двумя красными кружками», что говорит о ее приоритете с точки зрения цели.

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