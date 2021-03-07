Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков назвал направления ударов военных ВСУ по Донбассу

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что Украина перебросила к линии соприкосновения около двухсот единиц бронетехники. Он предположил, что речь идет о 1,5-2 сотнях единиц бронетехники. Кроме бронетехники, перебрасывается большое количество артиллерии, заявил Стрелков. Он сделал вывод, что украинская сторона готовится к активным действиям против Донбасса. При этом Стрелков сказал, что владеет лишь агентурной информацией.

Он уверен, что Киев готовит крупное наступление и учитывает появление российской авиации. Политик также сказал, что ВСУ постараются ударить с юга и запада.

«Я не говорю, что наступление обязательно будет», — пояснил Стрелков.

Вместе с тем он предположил, что если Киев все-таки решится на силовую операцию, то она начнется после весенней распутицы. Стрелков также отметил, что пока непонятно, какие действия предпримет Россия в случае наступления ВСУ, пишет radiokp.ru .

Если в Москве в течение первых часов не примут решение защищать непризнанные республики, то Украина сможет захватить всю территорию Донбасса. Однако если Россия начнет действовать, то Украина обвинит ее во вторжении, отметил Стрелков.

В свою очередь первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов считает, что Украина попытается взять Донбасс штурмом для решения своих внутриполитических проблем, так как Киев хочет получить хотя бы маленькую победу для поднятия рейтинга Зеленского.