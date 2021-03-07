The Drive: Американцы намерены вскрыть «суперопасную зону» России в Черном море

В США создали секретное оружие, которое позволит американским эсминцам отражать атаки противокорабельных ракет. Об этом сообщает информационный ресурс The Drive, пишет ПолитРоссия .

Новый совершенный арсенал американские корабли планируют использовать в ходе миссий в Черном море, поскольку эту зону в НАТО называют одной из наиболее опасных.

Это секретное оружие получили эсминцы ВМС США «Дональд Кук» и «Портер», которые дислоцируются на военно-морской базе Рота в Испании. По словам аналитиков издания The Drive, за последние несколько лет они регулярно обновлялись и модернизировались. В частности, они получили усиленную систему защиты от современных противокорабельных ракет.

Эсминцы укомплектованы новой системой РЭБ, о которой пока очень мало информации. Отмечается, что это уникальная система, которая была создана специально для эсминцев. Заметили ее на американских эсминцах во время их недавней миссии в Черном море. На кораблях была размещена установка необычной формы, которая и может быть новой системой РЭБ.

Со слов экспертов, установка РЭБ AN/SLQ-62, размещенная на эсминцах, ориентировочно была введена в эксплуатацию в 2015 году, а в 2016 году ее протестировали во время международных военно-морских учений RIMPAC в 2016 году.

Обозреватели западного издания отмечают, что система РЭБ AN/SLQ-62 может использоваться в том числе против российских ракет «Оникс», которые могут развивать сверхзвуковую скорость.