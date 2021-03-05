Эксперт: Киев активно готовится к военным действиям, чтобы решить вопрос по Донбассу

Военный обозреватель Андрей Коц уверен: Киев активно готовится к военным действиям, чтобы решить вопрос по Донбассу. Автор отмечает, что в последнее время участились обстрелы населенных пунктов в регионе, а в Украине приняли новый закон о резервистах.

Многие военные аналитики сходятся во мнении, что Украина выходит из режима перемирия на Донбассе и готовится поставить в деле точку силовым путем. В пользу этого говорят движущиеся по направлению к линии соприкосновения эшелоны с украинской военной техникой и авиацией, подписанный президентом Зеленским новый закон о возвращении в строй ВСУ резервистов в течение суток, а кроме того - усиленные обстрелы прифронтовых населенных пунктов. В эту же канву вплетаются блокировка украинским лидером оппозиционных телеканалов и недавнее заявление главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака по поводу отработки военными наступательных действий в урбанизированной местности.

Уверены в скорой войне и бойцы Народной милиции самопровозглашенных республик.

«Кроме обострения боевой обстановки и увеличения количества обстрелов со стороны ВСУ, постоянно поступают данные о наращивании сил и средств противником. Как правило, ротационные мероприятия и связанные с ними перемещения военной техники проходят в светлое время суток и не скрываются. Сейчас же противник пытается стягивать силы тайно, ночами. За последние три ночи только через Константиновку прошло шесть составов с танками и артиллерийскими системами. Кроме этого, активно накапливаются запасы газосмазочных материалов и боеприпасов. Даже закупки топлива в Белоруссии увеличились в разы за последние три месяца», - рассказал официальный представитель ДНР Даниил Безсонов.

После нескольких громких поражений прошлых лет Киев вынужден был подписать «минские соглашения», понимая, что для решения донбасской проблемы у Украины есть два пути: признание автономии ЛНР и ДНР или полноценный военный конфликт. Видимо, предполагает эксперт, первый вариант Киевом даже не рассматривался.