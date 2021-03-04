Военный аналитик Коц назвал признаки скорого наступления ВСУ на Донбасс

Украина готовится к реализации силового сценария по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил военный аналитик Андрей Коц в статье для РИА Новости .

Он напомним, что с 2015 года, по сути, масштабных операций ВСУ в Донбассе не проводили, хотя и обстреливали позиции ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Но в последние дни ситуация начала резко меняться. Так, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ в ночь на вторник. Ранее открывался огонь и по Донецку. Информация об обстрелах поступала также от Народной милиции ЛНР.

При этом едва не ежедневно звучат сообщения о том, что ВСУ перебрасывает к линии разграничения военную технику. И зачастую эти маневры осуществляются в темное время суток. Накапливают украинские военные топливо и боеприпасы. Также стало известно, что украинские солдаты установили недалеко от населенного пункта Орехово 250 противотанковых мин.

Еще одним сигналом возможной подготовки наступления является то, отмечает Коц, что в Верховной раде рассматривают возможность принятия закона, который бы позволил призывать на службу опытных резервистов в течение суток.

Все эти сигналы заставляют ЛНР и ДНР вести подготовку к наступлению со стороны ВСУ, отмечает эксперт.