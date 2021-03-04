Военный аналитик Коц назвал признаки скорого наступления ВСУ на Донбасс

Сегодня, 16:14

Анна Лисова

0

Image 16+
Военный аналитик Коц назвал признаки скорого наступления ВСУ на Донбасс

Украина готовится к реализации силового сценария по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил военный аналитик Андрей Коц в статье для РИА Новости

Он напомним, что с 2015 года, по сути, масштабных операций ВСУ в Донбассе не проводили, хотя и обстреливали позиции ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Но в последние дни ситуация начала резко меняться. Так, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ в ночь на вторник. Ранее открывался огонь и по Донецку. Информация об обстрелах поступала также от Народной милиции ЛНР.

При этом едва не ежедневно звучат сообщения о том, что ВСУ перебрасывает к линии разграничения военную технику. И зачастую эти маневры осуществляются в темное время суток. Накапливают украинские военные топливо и боеприпасы. Также стало известно, что украинские солдаты установили недалеко от населенного пункта Орехово 250 противотанковых мин. 

Еще одним сигналом возможной подготовки наступления является то, отмечает Коц, что в Верховной раде рассматривают возможность принятия закона, который бы позволил призывать на службу опытных резервистов в течение суток. 

Все эти сигналы заставляют ЛНР и ДНР вести подготовку к наступлению со стороны ВСУ, отмечает эксперт. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Пентагон усилил свою авиационную группировку на Аляске истребителями F-35

Сегодня, 14:44

Издание Contra Magazine: провал в «битве» с РФ разрушил историческую мечту Польши

Сегодня, 13:09

Анатолий Вассерман: Украинцы начали понимать, зачем они нужны Западу

Сегодня, 11:19

Андрей Норкин выгнал Делягина и Юсина из студии за сравнение России с собакой

Вчера, 19:44

Комплекс РЭБ ВС РФ сбил над Сирией израильскую крылатую ракету «Delilah»

Вчера, 17:44

Предложение Лукашенко разместить в Белоруссии российскую авиацию смутило экспертов

4-03-2021, 12:49

Жириновский: Украина нападет на республики Донбасса в мае, РФ вмешается в войну

4-03-2021, 10:09

Жители Болгарии прокомментировали братство с Россией

4-03-2021, 09:34

Эксперт рассказал, как российская армия будет гнать ВСУ до Киева

3-03-2021, 20:09

В Верховной Раде заявили о подготовке Украины к войне

3-03-2021, 16:04

В Госдепе исключили переговоры о сделке с Германией по «Северному потоку-2»

28-02-2021, 08:44

Бывший командир «Востока» Ходаковский допустил столкновение Украины и России

27-02-2021, 18:59

The Times написал о суперплане Владимира Путина на Ближнем Востоке

27-02-2021, 00:24

В Хабаровске задержан самый богатый российский депутат

26-02-2021, 18:54

Sohu: НАТО ждет «возмездие» РФ в случае усиления военной группировки США в Польше

26-02-2021, 15:24

Эксперт спрогнозировал обострение конфликта на Донбассе весной

25-02-2021, 18:24

Стрелков рассказал о подготовке штурма Донбасса

25-02-2021, 11:24

Истребители F-16 ВВС Греции опасно приблизились к турецкому судну

24-02-2021, 00:24

Белорусский эксперт рассказал, как Россия и Белоруссия ответят на угрозы НАТО

23-02-2021, 01:19

Министерство обороны РФ подписало соглашение с Саудовской Аравией о военном сотрудничестве

22-02-2021, 22:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров