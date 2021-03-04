Пентагон усилил свою авиационную группировку на Аляске истребителями F-35

Американцы продолжают наращивать свою авиационную группировку на Аляске.

На авиабазу Эйельсон переброшены истребители пятого поколения F-35. Об этом сообщила пресс-служба ВВС США. На Аляску прибыли еще три военных самолета.

Как сообщил представитель авиабазы Кейли Дюбуа, изначально планировалось, что три F-35 прибудут не ранее апреля. Тем не менее США перебросили их раньше, и сейчас общее количество F-35 на авиабазе Эйельсон достигло 23 единиц.

До этого в декабре 2020 года Пентагон перебросил на эту авиабазу сразу 5 истребителей F-35. А концу 2021 года США планируют разместить там 54 F-35. На авиабазе Эйельсон размещены 336-я и 335-я эскадрильи ВВС США. Каждая из них получит по 27 истребителей пятого поколения.

США не имеют ледоколов, которые бы позволяли им диктовать условия в северных водах. Поэтому они решили сделать ставку на авиацию. Авиабаза Эйельсон развернута в 1200 километрах от границы России на Дальнем Востоке. Эксперты уверены, что увеличение количества F-35, размещенных там, повлечет усиление позиций России в Арктическом регионе. При этом американцы утверждают, что перебрасывают свою авиацию в Арктику как раз для сдерживания усиления российского присутствия.