Пентагон усилил свою авиационную группировку на Аляске истребителями F-35

Сегодня, 14:44

Анна Лисова

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Пентагон усилил свою авиационную группировку на Аляске истребителями F-35

Американцы продолжают наращивать свою авиационную группировку на Аляске. 

На авиабазу Эйельсон переброшены истребители пятого поколения F-35. Об этом сообщила пресс-служба ВВС США. На Аляску прибыли еще три военных самолета. 

Как сообщил представитель авиабазы Кейли Дюбуа, изначально планировалось, что три F-35 прибудут не ранее апреля. Тем не менее США перебросили их раньше, и сейчас общее количество F-35 на авиабазе Эйельсон достигло 23 единиц. 

До этого в декабре 2020 года Пентагон перебросил на эту авиабазу сразу 5 истребителей F-35. А концу 2021 года США планируют разместить там 54 F-35. На авиабазе Эйельсон размещены 336-я и 335-я эскадрильи ВВС США. Каждая из них получит по 27 истребителей пятого поколения. 

США не имеют ледоколов, которые бы позволяли им диктовать условия в северных водах. Поэтому они решили сделать ставку на авиацию. Авиабаза Эйельсон развернута в 1200 километрах от границы России на Дальнем Востоке. Эксперты уверены, что увеличение количества F-35, размещенных там, повлечет усиление позиций России в Арктическом регионе. При этом американцы утверждают, что перебрасывают свою авиацию в Арктику как раз для сдерживания усиления российского присутствия.

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