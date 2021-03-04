Издание Contra Magazine: провал в «битве» с РФ разрушил историческую мечту Польши

Contra Magazine: провал в «битве» с Россией разрушил историческую мечту Польши.

В недавних военных маневрах Польша полностью проиграла России. Все это происходило в виртуальности, однако, по мнению авторов из австрийского издания Contra Magazine, это - лишнее свидетельство того, что и в реальном полноценном бою Польша также проиграет. Поэтому полякам нужно извлечь урок из итогов прошедших учений. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Поскольку виртуальные бои Варшавы против Москвы доказали, что первая «не может победить евразийскую сверхдержаву в обычном вооруженном конфликте», это, по мнению военных обозревателей из Австрии, «должно стимулировать смену парадигмы в политическом курсе Варшавы в отношении своих соседей».

В Contra Magazine обратили внимание, что о позорном виртуальном разгроме Польши писали не только польские и российские СМИ, но и ряд западных. В учениях со стороны поляков использовались американские истребители F-35, зенитно-ракетные комплексы Patriot и реактивные системы залпового огня HIMARS, поставки которых только ожидаются на вооружение Польши. И даже при таком раскладе всего за 4 дня Польша с треском проиграла. Это должно послужить для страны важным уроком, которая с помощью американской техники намеревалась остановить «российскую агрессию».

Причина этого, по мнению обозревателей издания, кроется в отсутствии со стороны России приписываемой агрессии. У Москвы есть все возможности воплотить в реальность результаты виртуальной войны, однако нет желания этого делать.