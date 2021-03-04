Анатолий Вассерман: Украинцы начали понимать, зачем они нужны Западу

Сегодня, 11:19

Ольга Громова

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Анатолий Вассерман: Украинцы начали понимать, зачем они нужны Западу
Анатолий Вассерман

Новый президент США Джозеф Байден гораздо больше, нежели его предшественник Дональд Трамп заинтересован в уничтожении Российской Федерации. И самым удобным инструментом для этого является Украина. Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил известный публицист и журналист Анатолий Вассерман.

«Не секрет, что русских в бою никто не может одолеть, и единственный способ сокрушить русских — заставить их драться между собой, что и делают с помощью польской фальшивки «Украина — не Россия», - отметил он.

Потребительское отношение к Украине и у европейцев. 

«Европа использует Украину не для того, чтобы ее накормить, а для того, чтобы самой ею поживиться. Украина стала лакомым блюдом на европейском обеденном столе», - считает собеседник издания.

Он добавил, что в стране, тем не менее, многие люди уже осознают, для чего они нужны Вашингтону и Брюсселю. А последние будут добиваться обострения на Донбассе. Количество обстрелов увеличивается с каждым новым днем. И уже очевидно, что они не случайные, а целенаправленные, совершенные по приказу украинской власти, которая выступает инструментом в чужих руках.

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