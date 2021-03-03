Андрей Норкин выгнал Делягина и Юсина из студии за сравнение России с собакой

На политическом ток-шоу «Место встречи» гости студии обсуждали вопрос санкций. В ходе жаркой дискуссии Андрей Норкин выгнал из студии журналиста Максима Юсина и экономиста Михаила Делягина.

Началось все с того, что Делягин заявил о том, что ЕС и США не располагают инструментами для давления на Россию. Если бы они были, то их использовали еще в 2014 году, когда в Крыму проводился референдум. Экономист также высказал мнение о том, что санкции не станут значительным ударом для страны. Делягин заявил, что не стоит ждать сильных ударов по экономике, поскольку ограничения вводятся без ущерба экономическому сотрудничеству. Юсин же ответил, что такие ограничения могут свалить государство с ног и уже весной будет достигнут пик санкций. Он также заявил, что Запад относится к России, как к собаке. Делягин посчитал такое сравнение слишком циничным.

Когда между Делягиным и Юсиным началась перепалка, Норкин попросил их не засорять эфир и покинуть студию. Таким образом, ведущий не позволил шоу превратиться в скандал. Спорщики вышли, но в студию вернулся только журналист Юсин. Позже Делягин заявил, что его никто не пригласил обратно в студию, поэтому он решил туда не возвращаться, пишет rueconomics.ru .

«Если Норкин солидарен с господином Юсиным, считая меня дебилом, наверное, мне не стоит там быть», — обиженно заявил экономист.

Он также считает, что Максим Юсин должен принести извинения за оскорбление. Также экономист упомянул, что его обозвали дебилом и выгнали.